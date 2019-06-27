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المشري يلتقي السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

التقى رئيس المجلس الاستشاري “خالد المشري” بالعاصمة التونسية، السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا “مارتن رينولدز”، وناقش اللقاء تطورات الأوضاع في البلاد والآثار المترتبة من العدوان على طرابلس.

ورحب المشري بالسفير الجديد، موضحا حجم العرقلة التي تسبب بها العدوان للمسار السياسي، موضحا أن حفتر أقصى نفسه وأغلق أبواب الحوار معه بهذا العمل الإجرامي؛ من جهته أبدى السيد السفير تفهمه لموقف المجلس، معبرا عن رفض بلاده لمحاولات فرض الرأي بالقوة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • هذه الأحزاب الفاشلة في ليبيا هي السلب في عرقلة التقدم في ليبيا حتى محاولة الإنجليز الاستحواذ على الاحتياط المالي الليبي لتمويل جيوشهم وعدم تعويض الهجمة العسكرية الغير مبررة على ليبيا وتسليح المليشيات من حكومة ديفيد كاميرون واستبطاء الحركة الاقتصادية الليبية لمصالح دول اخرى مثل العراق وسوريا ودعم المعارضين باموال البنوك ،، فهذه خطة واضحة من الإنجليز والأوروبيين لوضع اقتصادهم فوق الاقتصاد العالمي والتحكم بالتجارة مع عملاءهم ختى الفلسطينيون الذين آوتهم ليبيا تحالفوا معهم ضد الليبين واليوم البوم يزور رئيس العراق الجديد الذي لم يعرف هدف زيارته ألي مجلس الملكة إليزابيت للبحث في تجارة النفط بارخص الأسعار مقابل الأدوية والطعام الفاسد لاطفال العراق المحرومين من الدراسة ،،!!!!
    لا اعتقد ان هذه الزيارة في صالح الشأن الليبي الا بعد توضيح حسن النوايا وتعويض ضحايا الاسر والعاءلات الليبية . وفتح الطيران من وألى العاصمتين لندن طرابلس .
    وتلا ان يكون هناك اي اتفاق .

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