المشري يلتقي السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا

التقى رئيس المجلس الاستشاري “خالد المشري” بالعاصمة التونسية، السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا “مارتن رينولدز”، وناقش اللقاء تطورات الأوضاع في البلاد والآثار المترتبة من العدوان على طرابلس.

ورحب المشري بالسفير الجديد، موضحا حجم العرقلة التي تسبب بها العدوان للمسار السياسي، موضحا أن حفتر أقصى نفسه وأغلق أبواب الحوار معه بهذا العمل الإجرامي؛ من جهته أبدى السيد السفير تفهمه لموقف المجلس، معبرا عن رفض بلاده لمحاولات فرض الرأي بالقوة.

