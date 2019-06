أكد رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ستيفانو سوجيا أن الاتحاد الأوروبي يدعم الالتزام المدني القوي في ليبيا.

وقال سوجيا خلال ندوة اختتام مشروع تمكين المنظمات غير الحكومية الليبية إن المجتمع المدني ناشط وفاعل وله دور قوي في رفع الوعي حول حقوق الإنسان وبناء مؤسسات شاملة لتحفيز التنمية المستدامة في ظل النزاعات التي تعيشها ليبيا.

