قيادي بالجيش: نشن هجوما قويا في محور وادي الربيع بطرابلس

أكد مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش خليفة العبيدي، أن “كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 128 تشن هجوم قوياً في محور وادي ربيع جنوب طرابلس”.

وأوضح العبيدي، في تصريحات صحفية له، أن “التقدم مستمر لقواتنا مع تراجع مليشيات حكومة الوفاق وانسحابها من مواقعهم الدفاعية حيث سيطرت كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 128 على تلك المواقع بعد انسحابهم”.

وأكمل العبيدي، أن “الوضع في مدينة غريان لم يؤثر في قواتنا المسلحة بل زادهم إصرارا وعزيمة على تحرير كل المدن الليبية غربي البلاد من قبضة المليشيات المسلحة والإرهابيين”.

