الثني وحومة يبحثان المستجدات المحلية والدولية وعمل الحكومة

بحث رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم، مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، احميد حومة، مستجدات الأوضاع على الساحتين المحلية والدولية، وسير عمل الحكومة المؤقتة، وكافة المشاريع القائمة بها في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، بحضور رئيس ديوان مجلس النواب، ومدير مكتب شؤون الرئاسة بالمجلس.

المجتمعون ناقشوا المواضيع المتعلقة بتسهيل العمل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، بما يخدم المرحلة، ويذلل الصعاب أمام المواطنين، بالإضافة إلى آليات تخصيص الحكومة المؤقتة لقطعة أرض في مدينة بنغازي، ليقام عليها المقر الدائم لمجلس النواب، وفقا للإعلان الدستوري المؤقت.

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