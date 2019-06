الميهوب: قوات ” الوفاق” قامت بتصفية جرحى عناصر الجيش في غريان

المتوسط:

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان طلال الميهوب، أن ” بعض اهالي مدينة غريان خانوا الجيش مقابل الأموال”.

وأكمل الميهوب، خلال تصريحات صحفية له، أن ” ن القوات التي دخلت إلى مدينة غريان بمساندة الخلايا النائمة، قامت بتصفية الجرحى والمصابين في مستشفى غريان”.

وأكمل، أن ” عملية الخيانة وقعت بتآمر الخلايا النائمة داخل غريان، وأن الجيش الآن يحاصر غريان، ويعيد ترتيب صفوفه، استعدادا للسيطرة على المدينة”.

