المتوسط:
قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان طلال الميهوب، أن ” بعض اهالي مدينة غريان خانوا الجيش مقابل الأموال”.
وأكمل الميهوب، خلال تصريحات صحفية له، أن ” ن القوات التي دخلت إلى مدينة غريان بمساندة الخلايا النائمة، قامت بتصفية الجرحى والمصابين في مستشفى غريان”.
وأكمل، أن ” عملية الخيانة وقعت بتآمر الخلايا النائمة داخل غريان، وأن الجيش الآن يحاصر غريان، ويعيد ترتيب صفوفه، استعدادا للسيطرة على المدينة”.
The post الميهوب: قوات ” الوفاق” قامت بتصفية جرحى عناصر الجيش في غريان appeared first on صحيفة المتوسط.
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