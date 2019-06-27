معتوق يقدم قراءة تحليلية بعد أحداث غريان

سلط المحلل السياسي عبد الحكيم معتوق الضوء على تطورات الأوضاع في مدينة غريان الليبية.

وقال معتوق لبوابة إفريقيا الإخبارية”عندما دخل الجيش الوطني إلى بلدة غريان دون مقاومة مستندا على ميثاق شرف تم مع أعيانها وشيوخها، تملكني قلق كبير، لاعتبارات تاريخية استحضرت خلالها ذاكرتي معارك الجهاد الليبي ضد الاستعمار الإيطالي، وكذلك السقوط المدوي لمنظومة القيم والأخلاق منذ عام 2011 م الأمر الذي من شأنه أن لا يحصن ذلك الاتفاق لعدم قدرة مشائخ غريان على ممارسة أي سلطة معنوية على حفنة من (الخارجين عن القانون) لاسيما وأنهم يملكون السلاح ويتخابرون مع الأتراك والقطريين ويغدق عليهم السراج من بيت مال الليبيين في شكل شراء لذممهم وهم وقود عدمي لحرب تدمير البلد وذلك لانعدام وعيهم الذهني والسياسي”.

وأضاف معتوق “ما حصل ليلة البارحة في بلدة غريان لا يمكن وصفه بالخيانة لأن الخصم لا أخلاق له من الأساس حتى يؤتمن على كلمة فما بالك بوطن بل هي حالة سقوط أخلاقي تعيشها شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعاطون كل مغيبات العقل ..وأستمرؤا استسهال الحصول على الأموال حتى على حساب شرف أسرهم فبيع ليبيا شعبا وتاريخا ونضالا وجهادا يساوي لديهم حفنة من الدولارات المنهوبة أو المحولة من المخابرات القطرية وما قام به الجيش طبيعي والثغرة متوقعة وتعرضت لذلك جيوش كثيرة في حروبها التحررية عبر مراحل التاريخ”.

وأردف معتوق “لكن الذي لم يكن في حساب هذه الجماعات التكفيرية والإجرامية بأن الذي يضحك قليلا وهو يستهزئ برجال عاهدوه على صون حياته والحفاظ على وحدة التراب سيبكي كثيرا وبدموع من دم لأن هذه الخيانة أذا جاز وصفها والتي نسج خيوطها المخابرات التركية والقطرية وساعدت في تنفيذها ماديا ولوجستيا بأدوات مشوهة سوف تسقط في هوة سحيقة وأن الجيش تحصل على ورقة لم يكن له الحصول عليها لولا هذه المواجهة المؤجلة والتي تزامنت مع اقتحام قوات الصاعقة مركز العاصمة فكانت استباقية الخصم المأجور لأحداث نوع من الإرباك وأضعاف الروح المعنوية للجيش والشعب ولكن بقراءة عميقة نستخلص خلالها كل الدروس والعبر في مثل هذه الساعات العصيبة التي تمر بها ليبيا تؤكد بأن بشائر عودة هيبة الدولة لاحت بعد أدراكنا بأن قضية تحرير الوطن لا مهادنة فيها وطرح فكرة الحوار لا تعني سوى إطالة لأمد الأزمة وتعميقا للمعاناة وإعطاء فرصة للخونة والعملاء الذين يستميتون في بقاءهم على مص دماء الليبيين حيث لا حكومة نفاق بعد هذا ولا مجلس تآمر علينا ولا أخوان يسعون إلى أعادتنا لعصور الظلام سوف ننتفض ونخرج كطائر فينيق لأنفاذ أنفسنا من هذا الابتلاء الذي وضعتنا فيه الظروف والزمن، سيهزمون.

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