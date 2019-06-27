في العدد 188: «عملية» غريان تقلب موازين «حرب العاصمة» وقلب بنغازي ينتظر الإعمار

يسلط العدد 188 من جريدة «الوسط» الصادر، اليوم الخميس، الضوء على التطور الميداني النوعي الذي سجله المشهد العسكري في حرب العاصمة طرابلس في الرابع من شهر أبريل الماضي، وذلك مع إعلان قوات حكومة الوفاق سيطرتها على مدينة غريان، الذي أعطى إشارات دالة للمراقبين بأن مقبل الأيام سيحمل حسابات جديدة على صعيد موازين القوى بين طرفي القتال، وربما تلقي بظلالها على المسار السياسي.

كما تستعرض «الوسط» في تحقيق مفصل صدمة الليبيين من استنزاف محتمل نحو 262 مليون دولار من أرصدة الاستثمارات الليبية في الخارج هذا الشهر بعد حكم قضائي في مصر بتعويض عائلة حنا المقيمة في مصر (ذات الأصول الفلسطينية) بهذا المبلغ نظير أراضٍ صادرتها الدولة الليبية في ستينات القرن الماضي، إذ لا يخفي المراقبون خشيتهم على مستقبل الاستثمارات الليبية خارج البلاد التي قد تكون التعويضات إحدى البوابات الخلفية لاستنزافها.

ومع قرب مرور عامين على ذكرى تحرير بنغازي، تنشر «الوسط» تقريرًا عن فرص عودة الحياة إليها بعد الحرب مهمة صعبة المنال، حيث يكشف مدير المكتب الإعلامي بالمجلس المحلي لمنطقة وسط البلاد، ماهر الغرياني، آخر مستجدات اللجنة المشكلة لحصر المباني المتضررة من الحرب في المدينة تمهيدًا للإعمار، مضيفًا أنه جرى حصر أربعة آلاف ملف للمتضررين قبل أن تتوقف اللجنة عن العمل.

وتتناول «الوسط» تفاصيل المشكلات التي يعانيها النازحون من حرب العاصمة ما بين أزمات بنزين وغاز طهو وسيولة وطوابير أخرى على الدولار وركض هنا وهناك للحصول على إيجار للمنزل بسعر معقول، كما تحاور «الوسط» وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق الوطني، فاضي الشافعي، والتي كشفت عددًا من الحقائق أهمها إحصائيات حول المتضررين من سيول غات وحرب طرابلس، والمنازل المتضررة من الكارثتين.

وفي الصفحات الاقتصادية، تنقل «الوسط» تحذيرات الخبير النفطي د. محمد أحمد من عودة سياسة حرق الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أشار الخبير الليبي إلى أن تقديرات وكالة معلومات الطاقة الأميركية تظهر أن الدول ذات المساحات الكبيرة مثل ليبيا والجزائر والسعودية هي أكثر الدول معاناة من سياسة حرق الغاز، إذ تتجاوز الخسائر بليبيا أكثر من مليار دولار سنويًا، وكذلك الجزائر خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد 2008.

وفي الصفحات الثقافية والفنية، تحاور «الوسط» الفنانة التشكيلية رجاء بن ناجي، وتنشر تقريرًا عن إطلاق المطرب اللبناني ملحم زين ألبومه الجديد «ملحم زين 2019»، والذي يتضمن 5 أغنيات فقط.

أما صفحات الرياضة فقد ركزت على فريق التحدي مصراتة، الذي حقق لقب النسخة الأولى من كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة، التي اختتمت أول أمس بتونس.

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