اللواء المنصوري: سقوط غريان لا يعني نهاية المعركة

قال آمر محور عين زارة اللواء فوزي المنصوري إن سقوط مدينة غريان في يد قوات الوفاق لا يعني نهاية المعركة، وانتصار الطرف الآخر، مؤكدا ثقته في انتصار الجيش الوطني في النهاية.

وأضاف المنصوري بصفحته في “فيسبوك”، الخميس، أن جميع المحاور أوضاعها ممتازة ولا يوجد فيها أي خلل، لافتا إلى الجاهزية التامة وانتظار التعليمات فقط.

ومضى المنصوري بالتأكيد على أن قوات الوفاق حاولت مرارا وتكرارا الهجوم على جميع المحاور فكانت النتيجة عشرات القتلى والجرحى، فيما لم يترك الجيش مواقعه أو ينسحب، في الوقت الذي لجأ فيه الطرف الآخر لشراء الذمم بحسب وصفه.

واختتم المنصوري حديثه بأن الجيش الوطني عازم على المضي في تحرير الوطن من براثن الإرهابيين والمليشيات المسلحة كما فعل من قبل في بنغازي.

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