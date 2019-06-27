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اللواء المنصوري: سقوط غريان لا يعني نهاية المعركة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال آمر محور عين زارة اللواء فوزي المنصوري إن سقوط مدينة غريان في يد قوات الوفاق لا يعني نهاية المعركة، وانتصار الطرف الآخر، مؤكدا ثقته في انتصار الجيش الوطني في النهاية.

وأضاف المنصوري بصفحته في “فيسبوك”، الخميس، أن جميع المحاور أوضاعها ممتازة ولا يوجد فيها أي خلل، لافتا إلى الجاهزية التامة وانتظار التعليمات فقط.

ومضى المنصوري بالتأكيد على أن قوات الوفاق حاولت مرارا وتكرارا الهجوم على جميع المحاور فكانت النتيجة عشرات القتلى والجرحى، فيما لم يترك الجيش مواقعه أو ينسحب، في الوقت الذي لجأ فيه الطرف الآخر لشراء الذمم بحسب وصفه.

واختتم المنصوري حديثه بأن الجيش الوطني عازم على المضي في تحرير الوطن من براثن الإرهابيين والمليشيات المسلحة كما فعل من قبل في بنغازي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • ههههههههههههههه
    الله لا يكسبكم خيبتو امالنا مفروض ما دخلتو في هذة الحرب الشرق من يوم يومكم اغبياء ولا اتشرف اني شرقاوي خليكم كما كنتم ولازلتم حقراء مركبوب عليكم من ايام القذافي الي اخر الزمن . قالك انسحبنا من غريان خوفا علي المدنيين لم ندخل طرابلس خوفا علي المدنيين عليش الكذب والله مانكم قدرين علي شي ينعل بوكم وابو الذي يشعكم بعد اليوم خليهم ينيكوكم الغرابة يا زوامل

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  • .تيس مصراطى لوطى خسارة حتى الرد عليه فهو غبى جدا لايفهم الفرق بين جيش وطنى يتعامل بشرف ويدخل غريان ويلتزم بكلمته وبين اخوان اليهود فعلوا ما فعله يهود بنى قريظة فى غزوة الاحزاب ولكن فى النهاية بعد ان هزم الله الاحزاب وحده تم القصاص منهم ونحن على ثقة من ان الله سيهزم الاخوان وحده على يد الجيش الوطنى كما نصرهم من قبل عليهم فى درنة وبنغازى والجنوب والهلال النفطى عندما فرحوا ساعات وتم دحرهم ومن سحقهم فى المطار قادر على سحقهم فى اى مكان واوله غريان التى كانوا يهونو من شأنها واليوم يهولون وغدا عندما يعود اليها الجيش ويسحقهم فان يهونوا من شأنها مرة اخرى واى خسارو ياتيس يامصراطى يالوطى والجيش لا يزال يحافظ على مواقعه القريبة جدا من وسط طرابلس وهى الاهم لان تحرير وسط العاصمة والسيطرة على مؤسسات الدولة هو الاهم وفى الطريق ان شاء الله

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    • خرف والله يحافظ على مواقعه القريبة جدا من وسط طرابلس لهم 3 شهور اه المعنويات تعانق السماء خلونا في الارض الا السماء بعد تحرير طرابلس والسيطرة على مؤسسات الدولة… زمر.. طموح كويس بس طرابلس تختلف علي بنغازي فيها مفاصل الدوله والغرابه تريس والله ماهم خشينها هذا اذ لم يخسرو الرجمة بسسب خيانة خلايا نائمة . ويقولك جيش وطنى يتعامل بشرف هذي حرب والغرابه ركبو علينا 40 سنه توا تقولي شرف وخايف علي المدنيين الشراقة يخافو من هل الغرب حتي نفسيا ما يقدر يفتح فمه ما بالك يحارب

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  • شر البلية ما يضحك نملة طلع لها اسنان تيس ميبون يعلق تحت مسمى خسارة . مما يدل على غباوته فالجيش الوطن بدأ من بنغازى بعشرات الجنود والضباط وحرر بعد بنغازى درنة والهلال النفطى والجنوب وترهونه وصرمان وصبرانه ومطار طرابلس العالمى والنواحة الاربع ويتمركز فى عين زاره وخلة الفرجان ووادى الربيع كل هذه المكاسب خسارة لمن بالطبع لاخوانك المفسدين اما غريان فمثل الهلال النفطى تم استعادته خلال يومين المهم انك لو عدلت راسك المقلوبة ستقول خسارة لاخوانك الاغبباء العاجزين عن دخول المطار كلاكيت ثانى مرة بعد ان فشلوا فى رشوة احد الكتائب هناك لان الابطال لايشتروا بالمال وبحبون وطنهم وللاسف ياخسارة طلعت ميبون وزامل بالليبى وبالمصرى خول ومتناك وعلق واول ما يدخلوا بلدكم ها يعلقوك من بيضانك ان وجدت

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