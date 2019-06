باحث إيطالي: تدفق الهجرة إلى إيطاليا يقترن بإرادة الميليشيات في ليبيا

المتوسط:

قال الباحث بشأن الهجرة في معهد الدراسات السياسية الدولية (ISPI) ماتِّيو ڤيلّا، إن “الزيادة أو النقصان في تدفقات الهجرة نحو إيطاليا، تقترن بإرادة “الميليشيات منفردة”، التي تعمل “كالمافيا” في ليبيا، وليس بسبب عدم الاستقرار في البلد الشمال أفريقي”.

وأضاف فيلا، في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الخميس، أن “عمليات إنطلاق قوارب الهجرة إلى إيطاليا سترتفع قليلاً هذا الصيف”.

وأكمل فيلا، أنه ”لا توجد علاقة وثيقة بين عدم الاستقرار السياسي والعسكري الكبير في ليبيا، وزيادة عدد المهاجرين المنطلقين نحو إيطاليا”، بل “على العكس من ذلك، كان هناك انخفاض طفيف في عدد المغادرين في السنوات الأخيرة، في ظل الاشتباكات المسلحة، كما هي الحال في الصدامات الراهنة التي اندلعت في نيسان/أبريل الماضي، بإعلان الهجوم الذي شنه الجنرال خليفة حفتر على طرابس””

وأشار الباحث الى أنه “منذ نهاية عام 2014، تم احتكار حركة مرور المهاجرين في ليبيا تقريبًا، في مدن الميليشيات المنفردة، أو تلك المرتبطة بشكل أو بآخر بحكومة الوفاق الوطني”.

