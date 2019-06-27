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“صحة الوفاق” تدعم مركز أمراض القلب بمصراتة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سلمت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، شحنتين من الأجهزة والمعدات الطبية لمركز مصراتة لعلاج أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية.

وتأتي هاتان الشحنتان تنفيذا لخطة الوزارة بدعم القطاع الصحي، حيث تشملان 5 أجهزة تخطيط قلب، وجهازي صدمة كهربائية، وجهازي تنفس اصطناعي، و4 أجهزة شفط سوائل، و3 شاشات خاصة بمراقبة الوظائف الحيوية، و4 نقالات إسعاف.

كما تحوي الشحنتان على 4 مخازن لحفظ الدم وحضانتين، و3 أجهزة ميكروسكوب وجهاز تحليل كيميائي، و4 كراس كهربائية للتبرع بالدم، و4 آلات لحام أكياس الدم، وثلاجتين لتجميد الدم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هذا كذب واضح في وضع الأخبار والعناوين ،،، مصراتة مع احترامي لقليل منهم وهم ضحايا كبت حريتهم في التعبير الصحيح والهادف وقول الحق مصراتة تحاول اللعب على الأطراف جميعها وتنسب أعمالها لحكومة كاملة ، ناهيك عن السويحلي وجماعته والاخوان وتقلب امورهم وبالطبع تارة مع الأتراك وتارة مع الإيطاليين وتارة مع حفتر وتارة مع المجاهدين وتارة مع القذافي وتارة مع القباءل وتارة مع طرابلس العاصمة وتارة م وتارة مع الاٍرهاب وتارة مع السعوديين وتارة مع سوريا وتارة مع الافارقة وتارك مع الإمارات وتارك مع الجيش وتارك مع المراءة الخ الخ الخ – لا دين لهم ولا أمانة —- وكل الجراءم والتجاوزات المالية والإدارية والتخريبية والفساد الدوبلوماسي والفساد التجاري والاقتصادي في ليبيا وحتى الرياضي ينزل من أدمغتهم وبعض نساءهم البرلمانيات – وحتى المجتمع المدني في ليبيا بكل طوائفه لم يعرف ماهي أهداف هؤلاء المفسدين على المدى الطويل. داخل البلاد ومؤسساتها والتعيينات الغير منظبطة في الادارات والمؤسسات والمخازن دون رقابة أمنية او ادارية او محاسبة قانونية في القضاء الشرعي الخاص بالبلاد . وهذا الشي يثير الشبهات في البلاد حول تصرفاتهم الغبر مسوءولة . وغير منظبطة .

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