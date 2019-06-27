“صحة الوفاق” تدعم مركز أمراض القلب بمصراتة

سلمت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، شحنتين من الأجهزة والمعدات الطبية لمركز مصراتة لعلاج أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية.

وتأتي هاتان الشحنتان تنفيذا لخطة الوزارة بدعم القطاع الصحي، حيث تشملان 5 أجهزة تخطيط قلب، وجهازي صدمة كهربائية، وجهازي تنفس اصطناعي، و4 أجهزة شفط سوائل، و3 شاشات خاصة بمراقبة الوظائف الحيوية، و4 نقالات إسعاف.

كما تحوي الشحنتان على 4 مخازن لحفظ الدم وحضانتين، و3 أجهزة ميكروسكوب وجهاز تحليل كيميائي، و4 كراس كهربائية للتبرع بالدم، و4 آلات لحام أكياس الدم، وثلاجتين لتجميد الدم.

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