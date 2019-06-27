الخرطوش يكشف مناطق سيطرة الجيش بطرابلس

قال المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، إن الجيش الوطني لم يخسر أي نقطة تمركز بمحيط طرابلس على الرغم من محاولات الجماعات المسلحة المتكررة.

وأضاف الخرطوش في تصريح، أن الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات المنطقة العسكرية الغربية تتمركز منذ أيام في المطار الدولي وكوبري المطار وكزيرما والأحياء البرية وعين زارة والخلة وسوق الأحد وغيرها من المناطق.

وأشار الخرطوش إلى أن الطرف الآخر يركز على معارك المطار حتى يبين أن سقوطه يعني خسارة الجيش لمعركة طرابلس، موضحا أن المطار وضواحيه نقاط تمركز مثل النقاط الأخرى التي يسيطر عليها الجيش.

ولفت إلى أن الجيش جاء للمنطقة الغربية لتأمينها بالكامل وليس لتأمين منطقة او مدينة، مبينا أن التجهيزات مستمرة لتنفيذ أوامر القيادة.

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