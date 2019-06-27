“الكهرباء”: سرقة مخازن الشركة في “بئر ذياب”

قالت الشركة العامة للكهرباء إن مجموعة مسلحة قامت، الخميس، بسرقة مواد ومعدات خاصة بالشبكة الكهربائية من مخازن الشركة الرئيسة بمنطقة بئر ذياب التي تستخدم لصيانة مكونات الشبكة في جميع مناطق ليبيا.

وعبرت الشركة في إدراج عاجل بصفحتها في “فيسبوك”، عن إدانتها لأعمال السرقة، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها لمتابعة المعتدين قانونيا وقضائيا، مناشدة كافة الجهات الاعتبارية في الدولة بالتدخل السريع لوقف الاعتداء واسترجاع المواد والمعدات التي تم تحميلها في شاحنات .

وفي إدراج آخر، أعلنت الشركة أن مديرها التنفيذي المهندس علي ساسي، عقد الخميس، اجتماعا بمقر “داخلية الوفاق”، مع وكيل الوزارة عميد خالد مازن، وعدد من المسؤولين، لبحث المشاكل التي تواجه الشركة أثناء قيامها بمهامها في عملية طرح الأحمال على بعض المناطق نتيجة العجز الحاصل في الشبكة العامة، وتعرض موظفي الشركة للمضايقات خلال تأدية مهامهم.

وذكرت أنه تم الاتفاق على وضع خطة لتوزيع طرح الأحمال على المناطق بالتساوي، وتكليف مديريات الأمن بالمناطق والإدارة العامة للدعم المركزي بضرورة التنسيق مع مكاتب الشركة الواقعة في نطاق المديريات بتشديد الحراسة والحماية على غرف التحكم ومحطات التحويل بالمناطق لكي تقوم الشركة بأداء مهامها على أكمل وجه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية