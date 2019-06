“السراج” يلتقي مع رئيس غينيا الاستوائية

المتوسط:

قام رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج اليوم الخميس بزيارة قصيرة إلى غينيا الاستوائية حيث أجرى محادثات مع الرئيس تيودورو اوبيانغ، تناولت مستجدات الأزمة الليبية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال رئيس غينيا الاستوائية اوبيانغ ،أن كل من ليبيا وغينيا الاستوائية مستهدفتان بالتدخل الخارجي لكونهما دولتان تنتجان النفط، لذا يسعون لزعزعة الاستقرار فيهما.

وأضاف، أن القارة الأفريقية تواجه العديد من المشاكل مثل مشكلة الهجرة غير الشرعية والتي تعاني منها كل من ليبيا وغينيا الاستوائية وبما يتوجب تعاون البلدين حيالها.

ومن جانبه أكد السراج، أنه رجل سلام وقد طرح مبادرة سياسية للخروج من الازمة، تتلخص في دعوة جميع الليبيين المؤمنين بالحل السلمي و بالدولة المدنية والرافضين لعسكرة الدولة، إلى ملتقى وطني يمهد لانتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2019 ، يضع لها الملتقى القاعدة الدستورية المناسبة.

