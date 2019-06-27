غريان منطقةُ عمليات لسلاح الجو…عمليات الكرامة توضح ماجرى في المدينة

أخبار ليبيا24

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن القواتُ المسلحةِ العربية الليبية تعاملت بمسئوليةٍ مع مدينة غريان والقواسم ، وأوفت بوعودها بأنه من دخل بيتَهُ فهو آمن.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان لها أن القوات المسلحة لم تدخل البيوت ، ولم تَشُنَّ حملاتِ اعتقال، ولم تقم بنشر قوات كبيرة في المِنطقة كما جرت العادة ، باعتبار أنها وسط أهلها وإخوتِها.

وأشار المركز إلى أن من عاش على الفساد والسطو والكسب الحرام لا يمكن أن يستقيم أو يطالب بدولة مؤسسات بل جاهز لبيع ذمته لمن يدفع له.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن ما حدث في مدينة غريان، ما هو إلا انجرار وراء مجموعة من عباد المال الذين لم يعوا معنى التسامح الذي تعاملت به القواتُ المسلحة، والوفاء بوعودها.

وذكر المركز أن من قام بأي عمل وتآمر من أجل بقاء التنظيمات الإرهابية لاستمرارها في نهب ثروة ليبيا وإذلال شعبها والعبث بسيادتها سيطالُه القصاص العادل.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن غرفة عمليات المنطقة الغربية أعلنت أن غريان منطقةُ عمليات لسلاح الجو وسيتم استهدافُ أي آلية للمليشيات وتجمعاتهم، مشددة على المواطنين عدم الاقتراب من تجمعات وآليات قوا الوفاق.

وأكد المركز أن جميع المحاور دون استثناء , أوضاعُها ممتازة جدا , ولا تعاني من أي خلل وفي جاهزية تامة لاستكمال مهامها حتى ينعم الوطن يالأمن والاستقرار.

وكانت القوات التابعة لحكومة الوفاق قد تمكنت أمس الأربعاء من الدخول إلى مدينة غريان بعد الهجوم عليها بقوة كبيرة بدعم من الطيران ما اضطر القوات المسلحة الانسحاب من المدينة.

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