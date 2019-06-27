معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة يستلم براءة القنصلية لقنصل عام جمهورية السودان الشقيق

بنغازي 27 يونيو 2019 (وال)- تسّلم معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبد الهادي الحويج اليوم الخميس، بمكتبه في ديوان وزارة الخارجية في مدينة بنغازي، براءة القنصلية للقنصل العام لجمهورية السودان الشقيقية سعادة السفير عمر صالح، وذلك تأكيدًا لشرعية الحكومة المؤقتة.

ورحّب معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج، بسعادة القنصل العام لجمهورية السودان الشقيقة السفير عمر صالح، مهنئًا إياه بمناسبة تعيينه في هذا المنصب، بما يعزز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين، ويسهل إجراءات أبناء الجالية السودانية في بلدهم الثاني ليبيا.

وأشاد معالي الوزير بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي تربط بين البلدين الشقيقين، معربًا عن أمله لسعادة السفير التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

من جهته، أعرب سعادة القنصل العام السفير عمر صالح عن سعادته البالغة لشغل هذا المنصب، خاصة وأنه يأت في بلد شقيق، مؤكدًا على ضرورة العمل على تفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وقد حضر مراسم استلام البراءة القنصلية لسعادة القنصل العام لجمهورية السودان الشقيق، سعادة مدير مكتب معالي وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة الدكتور عبد الحميد المقيرحي، ومدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بنغازي الأستاذ ناصر الطواح، ونائب رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الأستاذ إدريس غيث. (وال- بنغازي)

أ م/ ر ت

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