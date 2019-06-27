المشري يزور جرحى الوفاق في عدد من المصحات التونسية

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الخميس بمقر السفارة الليبية بالعاصمة التونسية، بالقائم بأعمال السفارة والملحقية الصحية ولجنة علاج الجرحى بتونس.

المشري ناقش خلال اللقاء سير الإجراءات العلاجية والمشاكل التي تعيقها وسبل حلها، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالجرحى وتوفير العناية اللازمة لهم حتى بعد انتهاء فترة علاجهم ورجوعهم لأرض الوطن.

وقام رئيس المجلس الأعلى للدولة عقب الاجتماع بزيارة جرحى قوات الوفاق في عدد من المصحات التونسية للاطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على الخدمات التي تقدم لهم، إضافة للاستماع إلى المشاكل التي تواجههم.

واستمع خلال الزيارة للأطباء المعالجين للجرحى إذ طمأنوه على حالتهم الصحية، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل والرجوع لأهاليهم في أفضل حال.

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