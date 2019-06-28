القوات المسلحة تسيطر على مواقع قوات حكومة الوفاق بعد انسحابها

أخبار ليبيا24

قال مدير المكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة خليفة العبيدي، إن كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 128 سيطرت على مواقع قوات حكومة الوفاق بعد انسحابها خلال المعارك في العاصمة طرابلس.

وأضاف العبيدي في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تشن هجومًا قويًا في محور وادي الربيع جنوب طرابلس بعد إصدار الأوامر والتعليمات العسكرية بالتقدم الفعلي.

وأشار مدير المكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة إلى أن التقدم مستمر للقوات المسلحة مع تراجع وانسحاب قوات الوفاق من مواقعها الدفاعية.

وأكد العبيدي أن آمر غرفة العمليات الكرامة الرئيسية اللواء عبد السلام الحاسي يتابع باستمرار سير المعارك القتالية بجميع محاور القتال، مشيرًا إلى استمرار العمليات العسكرية وقتال كل من يهدد أمن المدنيين في العاصمة.

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