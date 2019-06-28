المنصوري: قوات الوفاق اشترت ذمم عديمي الوطنية في غريان

أخبار ليبيا 24 – خاص

اعتبر آمر محور عين زارة في طرابلس اللواء فوزي المنصوري، أن سقوط مدينة غريان لايعني نهاية الحرب ولايعني أن قوات الوفاق قد انتصرت، مؤكداً أنه واثق بنصر الله.

وتابع في تدوينه له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن جميع المحاور دون استثناء أوضاعها ممتازة جدًا، ولاتعاني من أي خلل، وأنها في جاهزية تامة وبانتظار التعليمات فقط.

وأضاف أنه لا يُخفي علي الجميع أن قوات الوفاق حاول مرارًا وتكرارًا الهجوم علي جميع المحاور، وأن النتيجة كانت العشرات من القتلي والجرحي، مُستدركًا: “لم نترك مواقعنا ولم ننسحب قيد أنملة فلجأ إلي شراء الذمم من عديمي الوطنية والشرف في مدينة غريان”.

المنصوري واصل أن هذا لايعني له إلا المزيد من الإصرار والمُضي قُدمًا لتحرير الوطن من براثن الإرهاربيين والمليشيات.

واختتم قوله : “فلتكن لكم عبرة في وقوفهم أمام معسكر الصاعقة بنغازي وفرضهم السيطرة الكاملة على مدينة بحجم بنغازي، والآن أين هم وأين نحن؟”.

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