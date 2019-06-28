المشري للسفير البريطاني: حفتر أقصى نفسه وأغلق أبواب الحوار

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، مع السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا، مارتن رينولدز، بالعاصمة التونسية، تطورات الأوضاع في البلاد والآثار المترتبة من العمليات على طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، اليوم الخميس، إن المشري أوضح للسفير الجديد حجم العرقلة التي تسبب بها “العدوان للمسار السياسي”، مضيفا: “حفتر أقصى نفسه وأغلق أبواب الحوار معه بهذا العمل الإجرامي”.

وأوضح البيان، أن السفير أبدى تفهمه لموقف المجلس، معبرًا عن رفض بلاده لمحاولات فرض الرأي بالقوة.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج، طرح مبادرة سياسية من سبع نقاط للخروج من الأزمة الراهنة، تتبلور أبرز ملامحها في عقد ملتقى ليبي، يتم الاتفاق من خلاله على خارطة طريق للمرحلة القادمة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية عام 2019م، وتنبثق عنه هيئة عليا للمصالحة الوطنية.

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