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غرفة عمليات الكرامة تكشف خفايا ما حدث في غريان

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن القوات المسلحة تعاملت بمسؤولية مع مدينة غريان والقواسم، وأوفت بوعودها بأنه من دخل بيتَهُ فهو آمن، وأن أفراد الجيش لن يدخلوا البيوت ولم يقوموا بحملات اعتقال.

وأوضح المركز، أن الجيش الوطني لم ينشر يقم بنشر قواته بأعداد كبيرة في المنطقة كما جرت العادة، باعتبار أنه وسط أهله واخوته، وما حدث في المدينة، كان بسبب الفساد والطمع، من قِبل البعض “الميلشياوي” الذي لا يرغب في قيام الدولة، وأن الأحداث التي شهدتها مدينة غريان، بعد دخول قوات الوفاق إليها، وراءه الإنجرار وراء مجموعة من عُبّاد المال، الذين لم يعوا معنى التسامح الذي تعاملت به القوات المسلحة، والوفاء بوعودها.

وأعلن المركز الإعلام، أن القوات المسلحة، ستلاحق كُلّ من تآمر من أجل بقاء الإخوان المسلمين والعبث بسيادة الدولة الليبية، موضحا أن مدينة غريان أصبحت منطقة عمليات لسلاح الجو وسيتم استهداف أي آلية للمليشيات وتجمعاتهم.

ووجّه المركز كلمة للمواطنين في المدينة، بعدم الاقتراب من تجمعات وآليات قوات الوفاق، مؤكدا أن جميع المحاور دون استثناء، أوضاعها ممتازة جدا، وفي جاهزية تامة لاستكمال مهامها.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، قد أشار في وقت سابق ليلة أمس الخميس،  أن سيارات الإسعاف تتوالى على مركز طرابلس الطبي وأبوسليم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

    • الغرايانه والله من خيرت أصحابي وعندهم الكرم والجود والنبل والشهامة والشجاعة ويفزعوا للمحتاج والمريض والمظطر ونحب ناكل من بازينهم عندهم بازين بالايدام الأحمر والبيض ولحم الماعز وسلاطه فيها فجل وقرن فلفل أخضر. آه يا ليت يعزموني الغرايانه مره اخرى

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  • اخوان الشياطين فى غريان فعلوا مع فعله اخوانهم اليهود عندما نقضوا العهود فى غزوة الاحزاب حيث سمح يهود بنى قريظة للمشركين بالمرور من حصونهم لطعن المسلمين من الخلف ظنا وبعد ان هزم الله الاحزاب وحده تم القصاص العادل منهم وقتل الخونة وغدا نرى ما ريناه من قبل حيث هزم الله الاخوان وحده فى بنغازى على يد قلة من خيرة ابناء الجيش الوطنى بالعشرات فقط فى مواجهة عشرات الالاف من الارهابيين مدعومين من تركيا وقطر واليوم اصبح الجيش الوطنى عشرات الالاف منتصرا فى كل مكان دون اى خديعة او نقض للعهود بل دعا قائده بما امر به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من قيم اسلامية سامية اثناء الحروب حتى فى مواجه اخوان الشياطين شر خلق الله ﻻ يلتزمون لا بعهود ولا بمواثيق كل ما بهمهم السلطة والمال حتى لو كان على اشلاء اليبيين

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