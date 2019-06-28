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لجنة الدفاع تستنكر الأفعال الانتقامية في غريان

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، ما أقدمت عليه قوات الوفاق بعد دخولها لمدينة غريان، من الأعمال التي قامت بها في تعاملها مع جرحى الجيش الوطني في مستشفى غريان، بعد إخراجهم وقتل البعض منهم، وقطع الطريق عن سيارات الإسعاف وإنزال المصابين منها والتنكيل بهم.

ووصفت اللجنة الأفعال الانتقامية التي نفذتها قوات حكومة الوفاق في مدينة غريان بحق كل من ينتمي للجيش الوطني أو داعمًا لهُ، بأنها جرائم ضد الإنسانية، والتي كان منها إلباس المهاجرين غير القانونيين، ملابس عسكرية وإظهارهم على أنهم مرتزقة، عبر مقاطع فيديو، حاولت من خلالها تشويه الجيش الوطني.

وناشدت لجنة الدفاع والأمن القومي في بيان لها، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية، بضرورة توثيق كل الأدلة التي تدين المجرمين واتخاد إجراءات الملاحقة الجنائية لهؤلاء الذين أجرموا في حقّ الشعب الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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