ماذا قال  عميد غريان السابق عن سيطرة قوات الوفاق على المدينة ؟

قال البهلول الصيد، عميد بلدية غريان سابقًا، إن المجموعات المسلحة، كانت مسيطرة على مدينة غريان في السابق، وعاثت في الأرض فسادًا لمدة 5 سنوات.

وأضاف في مداخلة هاتفية له عبر فضائية “ليبيا”، أنه بدخول قوات الجيش، والتنسيق مع أهالي غريان، خرجت الميليشيات من المدينة قبل دخول القوات بساعات، وانتقلت إلى أسامة الجويلي، وتقاتل معه حتى الآن، مُبينًا أنهم دخلوا غريان بأعداد بسيطة، إلا أنهم سربوا بعض أفرادهم إلى المدينة في الظلام، ومن طرق وعرة، وأنه بعد ذلك تم التنسيق مع القوات التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دوليًا.

وتابع الصيد، أن مدينة غريان استقرت أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، طوال فترة دخول قوات الجيش لها، وهذا ما جن جنون الميليشيات في ظل استقرار المدينة بهذه الصورة، موضحًا أن الميليشيات قامت باقتحام المستشفيات وقتل الجرحى، وتصفية بعض شباب مدينة غريان من المدنيين، كانوا في البداية معهم، ثم انشقوا عنهم، مُبينًا أن غريان رجعت إلى وضعها السابق قبل دخول قوات الكرامة.

وأوضح أن الميليشيات سيطروا على غريان لمدة 5 سنوات، ووقتها كان الأهالي يعيشون حالة من الرعب، خاصة أن الميليشيات سيطروا على مراكز الشرطة ومديريات الأمن، وكل شيء في المدينة، لافتًا إلى أنه بعد دخول قوات الكرامة لمدينة غريان، تم دعوة كافة المشايخ والأعيان للاجتماع، لمناقشة كافة الأمور الأمنية، واحتواء المغرر بهم والذين يسيرون خلف الميليشيات.

ولفت عميد بلدية غريان السابق، إلى أنه تم التوجيه لأهالي غريان بأن من دخل بيته فهو آمن، وتم إعطاء الأمان لهم، مُبينًا أنهم خانوا وغدروا، وأفرطوا العقد، وأصبحوا بلا عهد أو ميثاق، خاصة أن هناك بعض الشخصيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، كانت متواجدة في غريان، بالإضافة إلى من ينتمون لتيار الصادق الغرياني.

وواصل أن الأمم المتحدة تعمل في الوقت الراهن ضد قوات الكرامة، مُطالبًا بإلغاء قرار حظر تسليح الجيش الليبي، مُبينًا أن الميليشيات تحتوي على عناصر من تنظيم داعش، وأنصار الشريعة، وتنظيم القاعدة، ومن جميع التيارات المارقة التي دخلت سوريا والعراق.

وطمأن الجميع بأن قوات الكرامة تدير عملياتها من مراكز مختلفة، مُؤكداً أن عبد السلام الحاسي آمر غرفة عمليات قوات الكرامة بالمنطقة الغربية، في وضع جيد، ويتابع كافة الأمور بعناية، مُتحديًا الميليشيات أن تظل في غريان لأكثر من 48 ساعة.

واختتم بالتأكيد أن الأمور على خير ما يرام، مُطالبًا الشباب الذين دعموا قوات الكرامة، بأن يعملوا جيدًا على تأمين أنفسهم تجاه المجرمين، والميلشيات، وأن يأخذوا الحيطة والحذر تجاه الميليشيات، مؤكدًا مجددًا على استعادة قوات الكرامة لغريان في وقت قريب جدًا.

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