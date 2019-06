القوات البحرية لـ المتوسط: إنقاذ 391 مهاجرًا قبالة سواحل طرابلس

خاص المتوسط/ حنان منير :

أعلن الناطق باسم القوات البحرية، العميد أيوب قاسم، إنقاذ 4 قوارب مطاطية على متنها 391 مهاجرًا غير شرعي، شمال شرق طرابلس.

وقال قاسم، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، الجمعة، إنه جرى إنقاذ قاربً مطاطيً على متنه 117 مهاجرًا غير شرعي يوم الاثنين الماضي، شمال زليطن، بالإضافة إلى أنه جرى إنقاذ 45 مهاجرًا على متن زورق مطاطي شمال غرب الخمس، يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات عربية وأفريقية (10 مصريين، 26 سودانيًا، 8 صوماليين وشخص واحد من غينيا كونكري)، وتم تسليمهم لمركز إيواء الخمس بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف: «يوم الخميس جرى إنقاذ 97 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي خرج من منطقة القره بوللي شمال غرب الخمس، من جنسيات مختلفة (73 سودانيًا، و21 من جنوب السودان، مهاجر غير شرعي من بنغلاديش، وليبيين اثنين).

وزاد قاسم، “وفي ذلك اليوم، جرى إنقاذ 132 مهاجرًا غير شرعي بينهم 11 امرأة، و5 أطفال، كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد 55 ميل شمال منطقة الخمس، من جنسيات (السودان، النيجر، أريتريا ومواطن من فلسطين).

وأشار قاسم، إلى أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والنساء والأطفال تم تسليمهم إلى مركز إيواء سوق الخميس، والرجال إلى مركز إيواء زليطن.

