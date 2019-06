“لجنة الطوارئ” بالوفاق تزور غريان للوقوف على احتياجات المدينة

المتوسط:

قامت لجنة الطوارئ المكلفة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الخميس، بزيارة مدينة غريان، للوقوف على أوضاع المدينة، وتقدير احتياجاتها الضرورية.

وكان رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج، قد قرر تخصيص مبلغ 10 مليون دينار من ميزانية الطوارئ للبلدية، لدعم المرافق العامة والقطاعات الحيوية بالمدينة.

وسلمت اللجنة خلال الزيارة شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وسيارات إسعاف ومبلغ 150 ألف دينار نقدي للاستخدام العاجل.

كما قامت بتقييم الأوضاع الأمنية، والخدمية بالمدينة، تمهيدًا لتقديم الدعم اللازم لإعادة تفعيل الخدمات بها، كما أكدت اللجنة خلال زيارتها لمستشفى غريان، على شروعها في توفير كافة الاحتياجات العاجلة لتمكينه من الإيفاء بكافة الخدمات الطبية.

