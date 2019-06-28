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“لجنة الطوارئ” بالوفاق تزور غريان للوقوف على احتياجات المدينة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قامت لجنة الطوارئ المكلفة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الخميس، بزيارة مدينة غريان، للوقوف على أوضاع المدينة، وتقدير احتياجاتها الضرورية.

وكان رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج، قد قرر تخصيص مبلغ 10 مليون دينار من ميزانية الطوارئ للبلدية، لدعم المرافق العامة والقطاعات الحيوية بالمدينة.

وسلمت اللجنة خلال الزيارة شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وسيارات إسعاف ومبلغ 150 ألف دينار نقدي للاستخدام العاجل. 

كما قامت بتقييم الأوضاع الأمنية، والخدمية بالمدينة، تمهيدًا لتقديم الدعم اللازم لإعادة تفعيل الخدمات بها، كما أكدت اللجنة خلال زيارتها لمستشفى غريان، على شروعها في توفير كافة الاحتياجات العاجلة لتمكينه من الإيفاء بكافة الخدمات الطبية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • مصيركم ايها الخونة من وزراء المليشيات الارهابية سيكون مثل وزراء الاخوانى الحقير فى السودان البشير الذى كان يريد البقاء فى السلطة حتى لو ابيد نصف شعب السودان اين هو الان فى السجن مع وزرائه الذين نقلوا اليه فى سيارات نقل المواشى وكان الشعب السودانى يقذفهم بالحجارة وغدا يفعل اهالى طرابلس معكم نفس الشئ ايها الخونة من عملاء تركيا وقطر لنهب ثروات الشعب الليبى وانفاقها على الارهاب الدولى من دواعش وقاعدة لتشويه صورة الاسلام السمح

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