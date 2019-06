“باشاغا” يتفقد مستشفى غريان المركزي للاطلاع على الأوضاع الأمنية

المتوسط:

قام وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، مساء اليوم الخميس بزيارة لمستشفى غريان المركزي اطلع خلالها على الوضع الأمني داخل المستشفى.

وتخللت الزيارة اجتماع موسع عقده الوزير داخل المستشفى مع رئيس لجنة الأزمة وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل، ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم ومدير مستشفى غريان المركزي وعدد من الكوادر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى، ورئيس الشركة القابضة ورئيس جهاز وتنمية وتطوير المراكز الإدارية وعدد من مسؤلي وزارة الداخلية ومدينة غريان.

وأطلع المشاركون في الاجتماع، الوزير كلا حسب تخصصه حول سير الحياة داخل المدينة، ومحاولة تذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل داخلها.

