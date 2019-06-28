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“باشاغا” يتفقد مستشفى غريان المركزي للاطلاع على الأوضاع الأمنية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قام وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، مساء اليوم الخميس بزيارة لمستشفى غريان المركزي اطلع خلالها على الوضع الأمني داخل المستشفى.

وتخللت الزيارة اجتماع موسع عقده الوزير داخل المستشفى مع رئيس لجنة الأزمة وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل، ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم ومدير مستشفى غريان المركزي وعدد من الكوادر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى، ورئيس الشركة القابضة ورئيس جهاز وتنمية وتطوير المراكز الإدارية وعدد من مسؤلي وزارة الداخلية ومدينة غريان.

وأطلع المشاركون في الاجتماع، الوزير كلا حسب تخصصه حول سير الحياة داخل المدينة، ومحاولة تذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل داخلها.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • هؤلاء الكلاب تسللوا فى جنح الظلام وسط سيارات الاسعاف التى تنقل الجرحى والجيش الوطنى بطبيعته لا بتعرض لاى سيارات اسعاف ولا سيارات مرافقة لهم عكس هؤلاء الخونة قتلوا جرحى الجيش الوطنة فى المستشفى وسيارت الاسعاف مصيركم ايها الخونة من وزراء المليشيات الارهابية سيكون مثل وزراء الاخوانى الحقير فى السودان البشير الذى كان يريد البقاء فى السلطة حتى لو ابيد نصف شعب السودان اين هو الان فى السجن مع وزرائه الذين نقلوا اليه فى سيارات نقل المواشى وكان الشعب السودانى يقذفهم بالحجارة وغدا يفعل اهالى طرابلس معكم نفس الشئ ايها الخونة من عملاء تركيا وقطر لنهب ثروات الشعب الليبى وانفاقها على الارهاب الدولى من دواعش وقاعدة لتشويه صورة الاسلام السمح

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