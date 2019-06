وصول الشحنة الأولى من التطعيمات إلى طرابلس

المتوسط:

أعلنت إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وصول الشحنة الأولى من تطعيمات الأطفال لمخازن جهاز الإمداد الطبي في طرابلس.

وأفاد مدير إدارة التطعيمات بالمركز، عبد الباسط سميو بأن “هذه الشحنة تتكون من التطعيمات الروتينية للأطفال: الطُعم الخماسي، الطُعم السداسي، الطُعم المضاد التهاب السحايا”، إضافة إلى طُعم الأنفلونزا المخصص لحجاج بيت الله الحرام”، مشيرا إلى أن إدارة التطعيمات ستُباشر توزيع هذه الشحنة على مراكز التطعيم بمختلف مدن ليبيا الأسبوع المقبل كحد أقصى، مضيفًا أنه سيتم استلام الشحنة الثانية يوم الأحد المقبل كحد أقصى.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن في وقت سابق، أبرام اتفاقية لمدة 3 سنوات مقبلة، من أجل توريد التطعيمات اللازمة في خطوة للقضاء على أزمة التطعيمات في ليبيا.

