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إنقاذ نحو 400 مُهاجر قرابة سواحل ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت زوارق الدوريات التابعة للقوات البحرية من إنقاذ 391 مهاجرا غير قانوني، ضمن 4 عمليات إنقاذ مُنفصلة تمت على مدار أيام الـ24 و25 و27 الشهر.

وبحسب ما ورد في بيان صادر عن البحرية، تمّت عملية الإنقاذ الأولى في الـ24 من شهر يونيو الجاري شمال زليطن، وتضمّنت 177 مهاجرا كانوا يُحاولون عبور البحر على متن قارب مطاطي.

وجرت عملية الإنقاذ الثانية في اليوم التالي شمال غرب الخمس، وتم خلالها إنقاذ عدد 45 مُهاجرا غير قانوني كانوا على متن زورق مطاطي.

وأشارت القوات البحرية إلى أن عمليتي الإنقاذ الأخيرتين كانتا أمس الخميس، الأولى كانت قرب منطقة القره بوللي وتم خلالها إنقاذ 97 مهاجرا غير قانوني، والأخرى شمال الخمس وتمكّن خلالها زورق البحرية من إنقاذ 132 مُهاجرا غير قانوني.

وينتمي المُهاجرون إلى جنسيات مُتعددة بينها السودانية والنيجرية والإريترية والصومالية. 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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