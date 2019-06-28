بنغازي.. اليقظة الأمنية تتواصل   

تقرير 218

استمرارا للحملة التي أطلقتها مديرية أمن بنغازي وبتكليف من قسم البحث الجنائي وباقي الأقسام والمراكز، يقوم رجال الأمن حتى ساعات متأخرة من الليل في المدينة بدوريات أمنية واستيقافات لضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أنه تم ضبط العديد من المركبات معتمة الزجاج، التي وصفتها بـ”الآفة السوداء” لكونها خطيرة على الأمن ويمكن أن تخفي جرائم كبيرة وصغيرة بالمعنى القانوني، وبالأخص منها جرائم قتل ونقل الجثث، بالإضافة إلى احتمالية استغلالها في جرائم خطف وسلب وسرقة وتهريب ممنوعات ومطلوبين وأسلحة.

وفي إطار مواصلة جهود قسم التحريات العامة بالمديرية لمواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدي الحازم لكافة صور الخروج عن القانون والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية، تمكن القسم من ضبط مصنع متكامل للخمور بمنطقة سيدي خليفة وضبط الشخص القائم عليه وهو من ذوي السوابق.

قسم المرور في بنغازي بدوره يعمل جاهدا من أجل تنظيم حركة السير لاسيما في أوقات الذروة ويقوم بحملات تفتيشية على إجراءات المركبات وضبط المخالفين.

معالجات أمنية كثيرة لجميع الأجهزة الأمنية تقوم بها داخل بنغازي من أجل المجاهرة بالأمن والحفاظ على راحة المواطن وفرض الهدوء والاستقرار في المدينة.

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