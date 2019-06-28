إيرادات مايو تُخالف توقعات الوطنية للنفط

جاءت بيانات المؤسسة الوطنية للنفط عن إيرادات شهر مايو عكس ما توقعته المؤسسة خلال الشهر الماضي بأن الأحداث العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني على تخوم طرابلس من شأنها التأثير على قطاع النفط وأن الإنتاج مهدد بأنْ يفقد 95% من قوّته.



حيث أظهرت بيانات المؤسسة الأخيرة وجود ارتفاعات كبيرة في إيرادات شهر مايو من بيع النفط وصلت إلى مليارين و300 مليون دولار بنسبة ارتفاع تصل إلى 24% بالمقارنة مع إيرادات شهر أبريل، وأن قيمة الزيادة لشهر مايو بلغت 448 مليون دولار.

أما على صعيد الحفريات وعمليات التنقيب الجديدة قالت المؤسسة إنها صرفت 725 مليون دولار منذ عام 2018 في محاولة منها لإحياء البنية التحتية للقطاع الذي تمثل إيراداتها نحو 95% من إجمالي تمويل الخزانة العامة.

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