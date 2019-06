اجتماع اللجنة الفنية المعنية بمتابعة أنشطة المشروع المشترك للعدل والشرطة

المتوسط:

انعقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بديوان الوزارة بصباح اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019 اجتماعا حضره عن مكتب الأمم المتحدة الإنمائي مدير المشروع المشترك للعدل والشرطة والفريق المصاحب له ، وعن وزارة العدل مدير إدارة العلاقات والتعاون المكلف وأعضاء اللجنة الفنية ، يأتي هذا في إطـــــار متابعة تنفيذ أنشطة ( وثيقة مشروع برنامج الأمم المتحدة المشترك للعدل والشرطة ).

وتناول الاجتماع مصفوفة الأنشطة المتفق عليها خلال الاجتماع الأخير للجنة الفنية وكذلك تحديد آلية البدء في تنفيذها .

ويهدف المشروع لتحسين القدرات الوطنية للنهوض بالسلامة والأمن في مدينة طرابلس من خلال توفير خدمات أكثر فعالية وذات توجه عام في مجال الشرطة وخدمات سيادة القانون بما يخدم الوطن والمواطن.

