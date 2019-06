“العامة للكهرباء” و”داخلية الوفاق” تضعان خطة أمنية لحماية غرف التحكّم

المتوسط:

عقد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، علي ساسي، اجتماعا مع وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق خالد مازن، لبحث المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركة أثناء قيامها بمهامها في عملية طرح الأحمال على بعض المناطق نتيجة العجز الحاصل في الشبكة العامة.

وأفاد المكتب الإعلامي للشركة في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” بأن الجانبان اتفقا خلال الاجتماع، على تكليف مديريات الأمن بالمناطق والإدارة العامة للدعم المركزي، بضرورة التنسيق مع مكاتب الشركة، بتشديد الحراسة والحماية على غرف التحكم، ومحطات التحويل بالمناطق، لتسهيل مهام عمل الشركة. والاتفاق على وضع خطة لتوزيع طرح الأحمال على المناطق بالتساوي.

وحضر الاجتماع مساعد المدير التنفيذي لشؤون العمليات المهندس عياد القنيدي، ومساعد مدير عام التحكم المهندس نصرالدين البرقلي، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، وعدد من مدراء أمن “طرابلس، يفرن، نالوت، الزاوية، الخمس، بني وليد، زليتن، جنزور.

