تجدد الاشتباكات المُسلحة قرب بلدية السبيعة

تجددت الاشتباكات المسلحة قرب بلدية اسبيعة صباح اليوم الجمعة بين الجيش الوطني وقوات الوفاق وسط تحشيدات في الجانبين.

مصادر أكدت أن منطقة المخاريم وسط بلدية السبيعة شهدت اشتباكات عنيفة بين الجانبين، حيث صدت قوات الجيش الوطني تقدما لقوات الوفاق التي بدأت هجومها من ثلاثة محاور، هي محور منطقة تهللت – الكفاح، ومن محور العزيزية عبر بئر علاق ومنها إلى اسبيعة، ومن ثم تحركت عبر محور أولاد تليس التابع لبلدية العزيزية وسيدي فرحات بقصر بن غشير – وسوق السبت، فيما لايزال الجيش يسيطر على تمركزاته وسط المنطقة.

ووُجهت نداءات عاجلة من مستشفى اسبيعة وترهونة للمواطنين للتبرع بالدم، كما يشار إلى أن منطقة المخاريم تعد موقعا حيويا لكونها تربط اسبيعة بالهيرة من الناحية الشرقية.