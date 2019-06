داخلية المؤقتة لـ” المتوسط”: إنهاء الخطة الأمنية رقم 4 لتأمين مدينة بنغازي

خاص المتوسط/ حنان منير :

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة طارق الخراز، عن إنهاء وزارة الداخلية الخطة الأمنية رقم 4 لتأمين مدينة بنغازي والتي جاءت في شهر ديسمبر عام 2018 بعد الخروقات الامنية المتكررة للمدينة.

وأكد الخراز، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، الجمعة، أن الأوضاع الأمنية في بنغازي تسير بشكل جيد، مشيرا إلى تكليف مديرية أمن بنغازي بدعم الإدارة والأقسام التابعة لها لتامين المدينة.

وأكد الخراز، تواصل انتشار الدوريات الأمنية في مداخل ومخارج وشوارع المدينة.

وأفاد الخراز، بأن الدوريات المنتشرة مؤلفة من عناصر من إدارة الدعم المركزي وقسم النجدة وعناصر من مديرية أمن المدينة ، مشيرا إلى أن هذه الدوريات تقوم بأعمال التفتيش والكشف عن الإجراءات والأوراق الثبوتية لمستعملي الطرقات.

وأكد الخراز أن الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي مستقرة جدا على عكس ما يروج له من قبل صفحات مشبوهة بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن معدل الجريمة طبيعي جدا وأن الجهات المختصة تقوم بعمل دؤوب من أجل التعامل معها.

