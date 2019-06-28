جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم الجمعة

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الجمعة

علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الافريقية تونس 09:00

البراق تونس 10:00

الليبية اسطنبول 10:30

الراحلة تونس 10:55

الافريقية عمان 14:30

البراق طرابلس 16:00

البراق طرابلس 18:10

الليبية الاسكندرية 20:00

رحلات الوصول :

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

البراق طرابلس 09:10

الراحلة اسطنبول 08:50

الافريقية تونس 13:30

البراق تونس 15:00

البراق طرابلس 17:10

الليبية اسطنبول 17:30

الافريقية عمان 20:50

الليبية الاسكندرية 01:00