القوات البحرية تعلن إنقاذ 391 مهاجر غير شرعي الأسبوع الماضي

تمكنت دوريات القطاع الأوسط لحرس السواحل بالقوات البحرية (الزورق أوباري) خلال الأيام الإثنين والثلاثاء والخميس، من إنقاذ أربع قوارب مطاطية على متنها ما مجموعه 391 مهاجر غير شرعي، شمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية، أن العمليات جاءت ضمن الحالة الاستثنائية والطارئة ورفع درجة الاستعداد للقوات البحرية وقيامها بتسيير دوريات مكثفة خاصة لحرس السواحل، وذلك بغرض تأمين الساحل من أي اختراق أمني ومكافحة كافة انواع التهريب والأعمال غير القانونية، ومراقبة حركة قوارب الهجرة، والمنظمات غير الحكومية بالمياه الليبية.

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