المتوسط:

التقى رئيس المجلس الاستشاري “خالد المشري” بمقر السفارة الليبية بالعاصمة الإيطالية روما، السفير الليبي في إيطاليا، والملحقية الصحية ولجنة علاج الجرحى، لبحث إجراءات علاج الجرحى والمشاكل التي تعيقها وسبل حلها.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس، بأن المشري زار عقب اللقاء جرحى قوات حكومة الوفاق في عدد من المصحات الإيطالية، للاطمئنان على أحوالهم الصحية والوقوف على احتياجاتهم.

The post “المشري” وسفير ليبيا في إيطاليا يبحثان المعوقات التي تواجه إجراءات علاج الجرحى في روما appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية