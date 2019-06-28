طرابلس تستقبل شحنة تطعيمات للأطفال والحجاج

أعلنت إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وصول الشحنة الأولى من التطعيمات، في العام الحالي، إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بطرابلس، أمس الخميس.

وقال مدير إدارة التطعيمات بالمركز، عبد الباسط سميو، إن الشحنة تضم «الطعم الخماسي، الطعم السداسي، الطعم المضاد لاتهاب السحايا»، إضافة إلى طعم الأنفلونزا المخصص لحجاج بيت الله الحرام، وفق بيان على صفحة بلدية مصراتة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد سميو، أن إدارة التطعيمات ستباشر توزيع هذه الشحنة على مراكز التطعيم بمختلف مدن ليبيا الأسبوع المقبل كحد أقصى، مضيفًا أنه سيتم استلام الشحنة الثانية يوم الأحد المقبل الموافق 30 يونيو كحد أقصى.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن في وقت سابق، التعاقد لمدة ثلاث سنوات مقبلة على توريد التطعيمات اللازمة في خطوة للقضاء على أزمة التطعيمات في ليبيا.

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