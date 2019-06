اليوم.. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن ليبيا

المتوسط:

يعتزم مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عقد جلسة حول ليبيا لمناقشة البعثة الأممية، فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا

وأكد مجلس الأمن، في بيان له، أن لجنة الأركان العسكرية ستجتمع لمناقشة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتبادل المعلومات في سياق عمليات حفظ السلام.

وتعد لجنة الأركان العسكرية هي إحدى الهيئات الفرعية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتعمل على إسداء المشورة والمعونة إلى المجلس الدولي، وتعاونه بما يلزمه من أشياء حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.

