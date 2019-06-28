أبوسليم تدخل مرحلة طرح الأحمال الكهربائية

دخلت منطقة أبوسليم اليوم الخميس مرحلة الثمانية ساعات انقطاع الكهرباء بعد أن كانت تتحمل في ساعتين فقط من الأحمال التي تشهدها مناطق طرابلس العاصمة والساعات محدودة من الرابعة عصرا الى السادسة فقط .

ومن المعلوم أن منطقة أبوسليم من المناطق التي يحسدها المناطق المجاورة لها فلم تنقطع عنها الكهرباء في السنوات الماضية في الوقت التي تشهد فيه المناطق المجاورة لها والتي لاتبعد اكثر من كيلو متر واحد بال 24 ساعة انقطاع.

تقول بعض المصادر أنه تم الاتفاق مع المجلس البلدي أبوسليم منذ اليوم أنها ستدخل في حسبة الأحمال التي تجريها شركة الكهرباء كباقي مناطق طرابلس الكبرى .