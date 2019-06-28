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منظمة حقوقية تستنكر مجزرة مستشفى غريان المركزي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعربت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، عن استنكارها الشديد لما وصفته بالانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بتصفية الجرحى الذين يتلقون العلاج بمستشفي غريان المركزي.

وأوضحت المنظمة، في بيان أصدرته أنهذه الجريمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مخالفة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 م بشأن حماية المدنيين والجرحى ومن توقف عن القتال في النزاعات المسلحة الدولية والغير دولية، حيث يعتبر هذا العمل الإجرامي مخالفا لكل الأديان السماوية وديننا الإسلامي علي وجه الخصوص.

وطالبت المنظمة في بيانها، بعثة الامم المتحدة للدعم، والدول الداعمة للقتال في ليبيا، ان تتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بأحداث مستشفى غريان، وحماية باقي السكان المدنيين، مطالبة النائب العام والمدعي العام العسكري بضرورة فتح تحقيقات في مجزرة مستشفى غريان، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم مهما كانت تبعيتهم.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • بالعكس ستكون وبالا على المليشيات الارهابية لانه لا احد سيلوم الجيش الوطنى اذا استخدم كل قوته لسحقهم داخل غريان بعد ان نقضوا العهد كيهود بنى النضير فى غزوة الاحزاب وتم القصاص منهم وعندما يدخل الجيش غريان هذه المرة فسيطهرها من الخلايا الارهابية التى تطعن من الخلف ولا تستطيع المواجهة فى محاور القتال جنوب طرابلس ورينا خرفانهم تدخل غريان وتخرج منها مع سيارات الاسعاف لانها تعلم ان الجيش ملتزم بالقوانين الدولية ولا يضرب اى قافلة طبية حتى لو اختبأ بها مجرمين مطلوبين العدالة فهم حتما سيسقطوا فى يد العدالة لان الجيش الوطنى منتصر دائما مهما حدث من غدر كما حدث فى مطار سبها من قتل للجنود واسر وسرقة سيارات وتم سحقهم بعدها وفى الهلال النفطى تم استرجاعه خلال ايام قليلة ودحر الارهابيين وهو ما سيحدث فى غريان وبعدها تقدم القوات لوسط العاصمة للقبض على المجرمين واعادة مؤسسات الدولة للشغب الليبى

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