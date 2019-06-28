المتوسط:

أدانت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بتصفية الجرحى الذين يتلقون العلاج بمستشفى غريان المركزي.

واعتبرت المنظمة، في بيان، هذه الجريمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومخالفة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 م بشأن حماية المدنيين والجرحى، حيث يعتبر هذا العمل الإجرامي مخالفا لكل الأديان السماوية وديننا الإسلامي علي وجه الخصوص.

وطالبت المنظمة، بعثة الأمم المتحدة للدعم، والدول الداعمة للقتال في ليبيا، أن تتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بأحداث مستشفى غريان، وحماية باقي السكان المدنيين

كما طالبت المنظمة، النائب العام والمدعي العام العسكري بضرورة فتح تحقيقات في مجزرة مستشفى غريان، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم مهما كانت تبعيتهم.

The post “منظمة حقوقية”: مجزرة تصفية جرحى مستشفى غريان جريمة ضد الإنسانية appeared first on صحيفة المتوسط.

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