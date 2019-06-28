البعثة الأممية: حماية حرية التعبير من قبل جميع الليبيين أمر ضروري

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء استمرار التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على ما وصفته بـ “تجريم وتخوين أخوة ليبيين”.

وقالت البعثة في تدوينة نشرتها عبر صفحتها، “إن هذا الخطاب البغيض يخدم المصالح الضيقة لأولئك الذين يستفيدون من الصراع ويخشون السلام. لا يمكن التسامح مع التحريض على العنف لأنه قد يتسبب في الأذى لليبيين. إن حماية حرية التعبير من قبل جميع الليبيين أمر ضروري ويجب دعمها في جميع أنحاء ليبيا. وستواصل البعثة ومراقبو حقوق الإنسان متابعة هذه المسألة عن كثب”.

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