لجنة الدفاع تدين قتل الأسرى والجرحى في غريان وتطالب بمحاسبة الجناة

أدانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية في مدينة غريان.

وقالت اللجنة في بيان لها إن القوات التي يقودها من وصفته بمجرم الحرب أسامة جويلي، وبتعليمات من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ونائبه عماري زايد، قامت بقتل الأسرى والجرحى الموجودين في مستشفى غريان بدم بارد، إضافة إلى قطع الطرق أمام سيارات الإسعاف التي تم إنزال المصابين منها والتنكيل بهم وقتلهم، مخالفة بذلك جميع الشرائع السماوية والقوانين المحلية والدولية.

اللجنة في بيانها شددت على ضرورة محاسبة هؤلاء الإرهابيين والمجرمين، مناشدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية والدولية رصد وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ كافة الإجراءات لملاحقتهم والقصاص منهم.

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