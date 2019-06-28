مصدر عسكري: غريان لم تسقط نتيجة معركة

كشف مصدر عسكري مسؤول تابع للقوات المسلحة العربية الليبية، عن أسباب انسحاب قوات الجيش الليبي من مدينة غريان.

وقال المصدر-الذي فضل عدم ذكر اسمه-في تصريح لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية، “إن غريان لم تسقط نتيجة معركة ولكن للثقة العمياء في تعهدات المليشيات وأعيان المنطقة وخيانتهم للعهد”.

وتابع “القوات المسلحة احترمت المدينة ولم يسقط بها أي شخص ولم يتم تمشيط المدينة بناء على الاتفاق، ولكن اموال الاخوان وحكومة الوفاق هي من جندت المليشيات والعصابات واغرت الشباب على الانتفاض ضد الغرفة وكان لزاما الانسحاب منها”.

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