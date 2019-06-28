اخبار ليبيا الان

مصدر عسكري: غريان لم تسقط نتيجة معركة

تم النشر منذُ 42 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشف مصدر عسكري مسؤول تابع للقوات المسلحة العربية الليبية، عن أسباب انسحاب قوات الجيش الليبي من مدينة غريان.

وقال المصدر-الذي فضل عدم ذكر اسمه-في تصريح لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية، “إن غريان لم تسقط نتيجة معركة ولكن للثقة العمياء في تعهدات المليشيات وأعيان المنطقة وخيانتهم للعهد”.

وتابع “القوات المسلحة احترمت المدينة ولم يسقط بها أي شخص ولم يتم تمشيط المدينة بناء على الاتفاق، ولكن اموال الاخوان وحكومة الوفاق هي من جندت المليشيات والعصابات واغرت الشباب على الانتفاض ضد الغرفة وكان لزاما الانسحاب منها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • .اخطأ الجيش الوطنى عندما صدق عهود اخوان الشياطين ولو عاد للماضى لوجد اخوانهم من يهود بنى قريظة نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة الاحزاب وجعلهم يختاروا حكما يرضون عنه فحكم عليهم بقتل مقاتليهم وسبى نساؤهم واطفالهم واذا دخل الجيش غريان بالقتال هذه المرة وجب القصاص وتطبيق ما تم على يهود بنى قريظة فالاخوان واليهود نفس الطباع الواردة بالقرآن الكريم ويجب معاملتهما نفس المعاملة

    رد

  • انتم كاذبون تحاولون التقليل من انتصارهم لانه انتصار عسكري منظم ومخطط حتى تبطل حجتكم انهم جيش غير نظام لكن هذا اثبت العكس

    رد