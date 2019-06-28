«الأرصاد» يوجه تحذيرًا إلى الصيادين في درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، الصيادين في درنة، من الملاحة في البحر، اليوم الجمعة، بسبب ارتفاع سرعة الرياح على ساحل المدينة، والتي تصل إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، أن الرؤية ستكون جيدة إلى متوسطة على الساحل من رأس أجدير إلى سرت؛ مع احتمالية ظهور ضباب على بعض المناطق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

– الرياح بحرية إلى شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس وسرت، تتحول غدًا إلى متغيرة الاتجاه، بينما تكون بحرية إلى شمالية غربية على باقي الساحل، وتصل سرعتها إلى 15 عقدة.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة الحرارة لا تتجاوز الـ 24 درجة مئوية

– الرؤية جيدة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الساحل؛ لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل وصباح الغد.