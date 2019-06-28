الجيش الليبي يتمكن من صد هجوم على منطقة بئر علاق

تمكنت قوات الجيش الليبي، اليوم الجمعة، من صد هجوم مسلح شنته قوات الوفاق على منطقة بئر علاق بين السبعية والعزيزية جنوب العاصمة طرابلس.

وبحسب ما نشرته قناة العربية. نت، فإن الجيش الليبي كان قد أعلن فجر الجمعة استعداده لشنّ عملية عسكرية كبرى خلال الساعات القادمة، من أجل استعادة السيطرة على مدينة غريان الواقعة جنوب غربي طرابلس من جديد، في وقت تتواصل فيه الاشتباكات على أطراف المدينة التي تعتبر مركزاً لعمليات الجيش.

الجدير بالذكر، أن شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، أكدت في بيان لها أن جميع القوات أصبحت جاهزة لتتحرك من جديد نحو غريان، بعد ترتيب صفوفها، تزامناً مع توجه تعزيزات عسكرية جديدة تابعة لقوات الصاعقة إلى المدينة لمساندة قوات الجيش، تمهيداً لاستعادتها.

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