المتوسط:

كشف قطاع الإسكان والمرافق، بأنه تم البدء في أعمال إنشاء خزانين للمياه في بلدية بنينا، أمس الخميس.

وأفاد قطاع الإسكان والمرافق في البلدية، بأن سعة الخزان العلوي 200 متر مربع، والأرضي 500 متر مربع، منوهًا بأنه تم صب خرسانة النظافة الخاصة بهما.

كما كشف القطاع، أيضًا أن شركة المدينة الراقية هي المسؤولة عن تنفيذ المشروع، دون أن يفصح عن معلومات بشأن موعد الانتهاء من بناء الخزانين.

The post قطاع “الإسكان والمرافق” يبدأ إنشاء خزانين للمياه في بنينا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية