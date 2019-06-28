المؤقتة تخصص 100 مليون دينار لمشاريع في اجدابيا

قررت الحكومة المؤقتة تخصيص مئة مليون دينار لتنفيذ مشاريع في بلدية اجدابيا تشمل ترميم و صيانة مرافق صحية وتعليمية و صرف صحي

وكان رئيس الجكومة المؤقتة عبدالله الثني قد اجتمع الاربعاء الماضي مع مع وجهاء من البلدية بحضور النائب بالبرلمان عن اجدابيا عبد الله المغربي ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي حيث نوقش الوضع العام للخدمات والمرافق العامة بالبلدية ومنها استكمال بعض مشروعات الطرق بشكل عاجل بقيمة 20 مليون دينار.

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