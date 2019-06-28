البعثة تُحذر من خطاب الكراهية بين الليبيين

أبدت البعثة الأممية في ليبيا قلقها من استمرار ما أسمته بحالة التحريض المستمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الليبيين.

وأكدت البعثة في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” أن هذا الخطاب لا يخدم غير المصالح الضيقة لأولئك الذين يستفيدون من الصراع ويخشون من السلام والاستقرار.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن هذا أمر لا يمكن التسامح معه باعتباره تحريضا على العنف وقد يتسبب في الأذى.

وأوضحت البعثة في بيانها أن حماية حرية التعبير من قبل جميع الليبيين أمر ضروري ويجب دعمه، معلنة تواصلها مع مراقبي حقوق الإنسان لمتابعة هذه المسألة عن قرب.

وتأتي تحذيرات البعثة في وقت تتواصل فيه الاشتباكات المُسلحة بأكثر من محور في ضواحي العاصمة طرابلس، إلى جانب التطورات العسكرية المُتسارعة في مدينة غريان.

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