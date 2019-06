تفاصيل اجتماع وزير “عمل الوفاق” مع عدد من مدراء مكاتب التأهيل بالمنطقة الجنوبية

المتوسط:

اجتمع وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، مع عدد من مدراء مكاتب العمل والتأهيل في المنطقة الجنوبية لمتابعة الأنشطة والبرامج التي اطلقتها الوزارة بالتعاون مع مكاتب العمل بالمناطق .

وشمل الاجتماع الذي حضره مدراء مكاتب العمل والتأهيل ” اوباري – بنت بيه – الغريفة ” وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة سبل تفعيل البرامج التدريبية التي تنظمها الوزارة في مناطق الجنوب ودعم الشباب الباحثين للعمل للانخراط فيها خاصة الدورات المهنية التي يقدمها المركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد .

وتناول الاجتماع تقرير المساعدات التي قدمتها الوزارة لذوي الاعاقة وتقرر توسيع نطاق المستفيدين منها بالتعاون مع مكتب تمكين ودعم ذوي الاعاقة . واتفق المجتمعون علي منح الفرص التدريبية للمرأة في المناطق الجنوبية من خلال مكتب دعم المرأة بالوزارة .

